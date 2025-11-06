Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Andamento piatto per l'Eurostoxx 50, che propone sul finale un moderato +0,16%.
Le implicazioni di medio periodo dell'Eurostoxx 50 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5.692 con primo supporto visto a 5.653. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5.637.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)