Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Andamento piatto per l'Eurostoxx 50, che propone sul finale un moderato +0,16%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Eurostoxx 50 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5.692 con primo supporto visto a 5.653. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5.637.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```