Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,64%

Hang Seng a 26.361,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,64%
Indice Hang Seng +1,64% a quota 26.361,4 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```