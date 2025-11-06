Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 21:10
25.286 -1,31%
Dow Jones 21:10
47.047 -0,56%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Crolla a New York Axon Enterprise

In forte ribasso il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che mostra un -6,02%.
