Milano 16:32
43.208 -0,53%
Nasdaq 16:11
25.364 -1,00%
Dow Jones 16:11
47.044 -0,57%
Londra 16:32
9.740 -0,38%
Francoforte 16:31
23.850 -0,83%

Crolla a New York Salesforce

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che mostra un -4,1%.

La tendenza ad una settimana di Salesforce è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Salesforce. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Salesforce evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 247,9 USD. Primo supporto a 239,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 236,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
