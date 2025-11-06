Crolla a New York Salesforce

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che mostra un -4,1%.
La tendenza ad una settimana di Salesforce
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Salesforce
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Salesforce
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 247,9 USD. Primo supporto a 239,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 236,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)