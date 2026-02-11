Milano 15:55
46.605 -0,42%
Nasdaq 16:19
25.060 -0,27%
Dow Jones 16:19
50.057 -0,26%
Londra 15:55
10.454 +0,96%
Francoforte 16:19
24.875 -0,45%

New York: rosso per Salesforce

Ribasso composto e controllato per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che presenta una flessione del 3,64% sui valori precedenti.
