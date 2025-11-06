Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 19:38
25.239 -1,49%
Dow Jones 19:38
46.956 -0,75%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,71 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,71 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,71 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```