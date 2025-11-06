Milano 17:35
New York: acquisti a mani basse su AppLovin

(Teleborsa) - Ottima performance per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che scambia in rialzo del 4,62%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di AppLovin più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di AppLovin mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 616,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 665,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 587,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
