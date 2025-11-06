New York: acquisti a mani basse su AppLovin

(Teleborsa) - Ottima performance per la piattaforma tecnologica di applicazioni
, che scambia in rialzo del 4,62%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di AppLovin
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di AppLovin
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 616,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 665,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 587,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)