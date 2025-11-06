Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 18:07
25.128 -1,92%
Dow Jones 18:07
46.842 -0,99%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

New York: brillante l'andamento di Astrazeneca

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Astrazeneca
Bene l'azienda globale biofarmaceutica britannica, con un rialzo del 3,64%.
Condividi
```