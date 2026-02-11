Milano 13:09
46.400 -0,86%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:09
10.426 +0,70%
Francoforte 13:08
24.951 -0,15%

Londra: scambi al rialzo per Astrazeneca

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda globale biofarmaceutica britannica, che avanza bene del 2,19%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Astrazeneca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Astrazeneca è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 146,2 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 142. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 150,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
