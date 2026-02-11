Londra: scambi al rialzo per Astrazeneca

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda globale biofarmaceutica britannica
, che avanza bene del 2,19%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Astrazeneca
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Astrazeneca
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 146,2 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 142. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 150,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)