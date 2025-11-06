Milano 17:35
New York: in acquisto Targa Resources

Seduta decisamente positiva per l'azienda di midstream che gestisce principalmente attività di raccolta e lavorazione di petrolio e gas naturale, che tratta in rialzo del 5,02%.
