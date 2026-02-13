Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 20:46
24.858 +0,69%
Dow Jones 20:46
49.577 +0,25%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

New York: in acquisto Ingersoll Rand

Migliori e peggiori, In breve
New York: in acquisto Ingersoll Rand
Seduta decisamente positiva per il produttore a livello mondiale di attrezzature per oil e gas, che tratta in rialzo del 6,28%.
Condividi
```