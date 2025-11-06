New York: vendite diffuse su Axon Enterprise

fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine

(Teleborsa) - Ribasso per il, che passa di mano in perdita del 6,02%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 587,8 USD. Prima resistenza a 623,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 574,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)