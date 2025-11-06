New York: vendite diffuse su Axon Enterprise

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che passa di mano in perdita del 6,02%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Axon Enterprise
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario di Axon Enterprise
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 587,8 USD. Prima resistenza a 623,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 574,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)