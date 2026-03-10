New York: i venditori si accaniscono su Axon Enterprise

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che soffre con un calo del 5,07%.
L'andamento di Axon Enterprise
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Axon Enterprise
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 550,2 USD. Primo supporto visto a 520,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 510.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)