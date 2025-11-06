PALLADIUM del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,52%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.458,5. Primo supporto visto a 1.408. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.384.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)