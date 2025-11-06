Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Petrolio a 59,85 dollari alle 08:30

Petrolio a 59,85 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 59,85 dollari per barile alle 08:30.
