Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Petrolio a 59,06 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 59,06 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 59,06 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```