Rheinmetall, fatturato e risultato operativo in crescita a doppia cifra nei 9M25, backlog sale a 64 miliardi

Rheinmetall

(Teleborsa) -ha alzato il velo sui risultati dei primi nove mesi del 2025. Ilè aumentato di 1,246 milioni di euro, pari al 20% su base annua, raggiungendo i 7,515 milioni (anno precedente: 6,268 milioni di euro). Le attività con le Forze Armate tedesche stanno diventando sempre più importanti: la quota di fatturato generata in Germania è aumentata di 3,5 punti percentuali, attestandosi al 34% dopo nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre la quota di fatturato generata all'estero si è attestata al 66%.Ilè stato di 835 milioni, in aumento di 130 milioni, pari al 18%, rispetto ai 705 milioni dell'esercizio precedente. La parte più consistente di questo risultato è stata apportata dalle attività del Gruppo dedicate alla difesa: il risultato operativo derivante dalle attività con le Forze Armate è stato di 825 milioni, con un incremento del 14% rispetto ai 723 milioni dell'esercizio precedente.Principalmente a causa delle spese per l'avvio della produzione delle sezioni centrali della fusoliera dell'F-35 presso lo stabilimento di Weeze/Basso Reno, ila livello di Gruppo ha subito un leggero rallentamento, attestandosi all'11,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (anno precedente: 11,3%).L'è migliorato nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 7,32 a 8,34 euro.Ilè diminuito significativamente di 911 milioni, attestandosi a -813 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando si attestava a 99 milioni. Tale andamento è dovuto principalmente all'aumento degli investimenti rilevanti per la liquidità, in particolare per la costruzione di nuovi impianti, l'accumulo di scorte e il ritardo nell'emissione degli ordini da parte del cliente tedesco.Il valore diè diminuito del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a 18 miliardi (anno precedente: 21 miliardi). Questo calo è attribuibile principalmente al rinvio degli ordini dalla Germania a seguito delle nuove elezioni e del ritardo nell'approvazione del bilancio federale a seguito del cambio di governo. Rheinmetall Nomination comprende gli ordini in entrata classici, nonché il volume derivante da futuri richiami nell'ambito di nuovi accordi quadro stipulati con clienti militari e nuovi contratti con clienti civili (nomination).Nonostante un leggero calo di Rheinmetall Nomination, ildi Rheinmetall è salito a 64 miliardi al 30 settembre 2025 (anno precedente: 52 miliardi), a seguito di diversi ordini importanti, in particolare nelle divisioni Electronic Solutions e Weapons and Ammunition. Oltre agli ordini in portafoglio, il Backlog include anche i richiami previsti dagli accordi quadro in essere con clienti del settore difesa e il potenziale derivante da contratti con clienti civili.Rheinmetall conferma che, dopo i primi nove mesi dell'esercizio 2025,, con una crescita del fatturato consolidato dal 25% al ??30% (fatturato dell'anno precedente: 9.751 milioni di euro). Sulla base di queste previsioni di fatturato, Rheinmetall prevede che il Gruppo, incluse le acquisizioni, conseguirà un miglioramento del risultato operativo e un margine operativo di circa il 15,5% nell'attuale esercizio 2025, tenendo conto dei costi di holding (margine nell'esercizio 2024: 15,2%).