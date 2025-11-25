Milano 11:30
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di armamenti e componenti per automobili, che lievita del 2,25%.

Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Rheinmetall AG suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.458,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.486,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.441,2.

