Francoforte: nuovo spunto rialzista per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che lievita del 2,25%.
Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Rheinmetall AG
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.458,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.486,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.441,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)