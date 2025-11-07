Crolla a New York Franklin Resources

società di servizi finanziari diversificati

Franklin Resources

S&P-500

Franklin Resources

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,56%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,15 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,86.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)