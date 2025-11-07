Crolla a New York Franklin Resources

(Teleborsa) - Pressione sulla società di servizi finanziari diversificati
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,56%.
Il movimento di Franklin Resources
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Franklin Resources
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,15 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,86.
