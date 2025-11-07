Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 20:21
24.833 -1,18%
Dow Jones 20:21
46.761 -0,32%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Crolla a New York Franklin Resources

Migliori e peggiori
Crolla a New York Franklin Resources
(Teleborsa) - Pressione sulla società di servizi finanziari diversificati, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,56%.

Il movimento di Franklin Resources, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Franklin Resources rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,15 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,86.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```