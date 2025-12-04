Milano
17:35
43.519
+0,32%
Nasdaq
18:47
25.567
-0,15%
Dow Jones
18:47
47.866
-0,03%
Londra
17:35
9.711
+0,19%
Francoforte
17:35
23.882
+0,79%
Giovedì 4 Dicembre 2025, ore 19.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Crolla a New York LyondellBasell Industries
Crolla a New York LyondellBasell Industries
Migliori e peggiori
,
In breve
04 dicembre 2025 - 18.00
Ribasso scomposto per la
società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione
, che esibisce una perdita secca del 4,52% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: performance negativa per LyondellBasell Industries
New York: spinge in avanti LyondellBasell Industries
New York: andamento negativo per LyondellBasell Industries
LyondellBasell Industries scambia in rosso a New York
Argomenti trattati
New York
(433)
Titoli e Indici
Lyondellbasell Industries Nv
-4,45%
Altre notizie
New York: scatto rialzista per LyondellBasell Industries
Crolla a New York Dentsply Sirona
Crolla a New York Bath & Body Works
CF Industries Holdings, quotazioni in calo a New York
Crolla a New York Seagate Technology
Crolla a Piazza Affari il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto