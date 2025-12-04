Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 18:47
25.567 -0,15%
Dow Jones 18:47
47.866 -0,03%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

Crolla a New York LyondellBasell Industries
Ribasso scomposto per la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che esibisce una perdita secca del 4,52% sui valori precedenti.
