Milano 16:26
43.285 +1,48%
Nasdaq 16:26
25.167 +2,14%
Dow Jones 16:26
46.823 +1,48%
Londra 16:26
9.592 +0,89%
Francoforte 16:26
23.505 +1,48%

Crolla a New York Bath & Body Works

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Bath & Body Works
Pressione sul rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che perde terreno, mostrando una discesa del 25,19%.
Condividi
```