Milano 10:25
43.184 +0,27%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:25
9.700 -0,37%
Francoforte 10:25
23.716 -0,08%

Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Hensoldt, in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Hensoldt subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico di Hensoldt mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 87 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 91,15. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 84,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
