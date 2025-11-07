Londra: i venditori si accaniscono su Auto Trader Group

(Teleborsa) - Si muove in perdita la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,21% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Auto Trader Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Auto Trader Group
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 7,878 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 7,525. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,231.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)