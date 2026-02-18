Milano 12:07
46.309 +1,19%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:07
10.663 +1,01%
Francoforte 12:07
25.257 +1,03%

Londra: performance negativa per 3i Group

Ribasso per la società d'investimenti con sede a Londra, che presenta una flessione del 3,03%.
