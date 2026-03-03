Milano 10:43
44.566 -3,70%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:43
10.515 -2,46%
Francoforte 10:43
23.844 -3,22%

Francoforte: i venditori si accaniscono su Allianz

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: i venditori si accaniscono su Allianz
Retrocede molto la compagnia assicurativa, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,02%.
Condividi
```