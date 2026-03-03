Milano
10:43
44.566
-3,70%
Nasdaq
2-mar
24.993
+0,13%
Dow Jones
2-mar
48.905
-0,15%
Londra
10:43
10.515
-2,46%
Francoforte
10:43
23.844
-3,22%
Martedì 3 Marzo 2026, ore 11.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: i venditori si accaniscono su Allianz
Francoforte: i venditori si accaniscono su Allianz
Migliori e peggiori
,
In breve
03 marzo 2026 - 09.50
Retrocede molto la
compagnia assicurativa
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,02%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: andamento negativo per Allianz
Francoforte: movimento negativo per Allianz
Allianz, nuovo buyback per 2,5 miliardi di euro da marzo
Francoforte: peggiora Allianz
Titoli e Indici
Allianz
-3,89%
Altre notizie
Francoforte: giornata depressa per Allianz
Francoforte: i venditori si accaniscono su Auto1
Allianz, utile operativo record di 17,4 miliardi di euro nel 2025
Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Banca Ifis
New York: i venditori si accaniscono su Etsy
New York: i venditori si accaniscono su CarMax
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto