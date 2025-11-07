Milano 15:30
42.827 -0,56%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 15:30
46.733 -0,38%
Londra 15:30
9.644 -0,94%
Francoforte 15:30
23.499 -0,99%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,22 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,22 euro/MWH alle 15:40.
