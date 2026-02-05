Milano 11:37
46.490 -0,31%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:37
10.375 -0,26%
Francoforte 11:37
24.533 -0,29%

Natural Gas (Amsterdam) a 34,73 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 34,73 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 34,73 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```