Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:44
24.701 -1,71%
Dow Jones 18:44
46.587 -0,69%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

New York: calo per IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per IBM
Ribasso composto e controllato per la "Big Blue", che presenta una flessione del 2,70% sui valori precedenti.
Condividi
```