New York: in calo IBM

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,70%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 308,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 301,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 315,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)