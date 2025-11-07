New York: in calo IBM

(Teleborsa) - Rosso per la "Big Blue"
, che sta segnando un calo del 2,70%.
Il trend di IBM
mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda di Armonk
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 308,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 301,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 315,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)