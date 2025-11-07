New York: perdite consistenti per ARM Holdings

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società tech inglese che progetta chip
, che esibisce una perdita secca del 5,69% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ARM Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di ARM Holdings
evidenzia un declino dei corsi verso area 145,3 USD con prima area di resistenza vista a 154,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 141,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)