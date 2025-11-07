Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 20:22
24.853 -1,10%
Dow Jones 20:22
46.776 -0,29%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

New York: perdite consistenti per ARM Holdings

Migliori e peggiori
New York: perdite consistenti per ARM Holdings
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società tech inglese che progetta chip, che esibisce una perdita secca del 5,69% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ARM Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di ARM Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 145,3 USD con prima area di resistenza vista a 154,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 141,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
