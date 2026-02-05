Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 18:43
24.750 -0,57%
Dow Jones 18:43
49.191 -0,63%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

New York: si muove a passi da gigante ARM Holdings

Migliori e peggiori
New York: si muove a passi da gigante ARM Holdings
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società tech inglese che progetta chip, che tratta in rialzo del 4,90%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ARM Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 103,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 113,8. Il peggioramento di ARM Holdings è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 96,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```