New York: su di giri ARM Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società tech inglese che progetta chip
, che mostra una salita bruciante del 4,92% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ARM Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ARM Holdings
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di ARM Holdings
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 133 USD, mentre il primo supporto è stimato a 126,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 139,7.
