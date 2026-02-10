Milano 17:35
New York: su di giri ARM Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società tech inglese che progetta chip, che mostra una salita bruciante del 4,92% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ARM Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ARM Holdings rispetto all'indice.


Lo status tecnico di ARM Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 133 USD, mentre il primo supporto è stimato a 126,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 139,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
