Milano 17:09
42.907 -0,38%
Nasdaq 17:09
24.704 -1,69%
Dow Jones 17:09
46.667 -0,52%
Londra 17:09
9.681 -0,56%
Francoforte 17:09
23.545 -0,80%

New York: scambi al rialzo per Starbucks

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, che avanza bene del 2,41%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Starbucks evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Starbucks rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Starbucks ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 85,05 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 87,54, mentre il primo supporto è stimato a 82,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
