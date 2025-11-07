Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 20:23
24.848 -1,12%
Dow Jones 20:23
46.770 -0,30%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Petrolio a 59,66 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 59,66 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 59,66 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```