Milano 16:50
44.912 +1,06%
Nasdaq 16:50
25.471 -0,25%
Dow Jones 16:50
48.316 +0,81%
Londra 16:50
9.915 +0,16%
Francoforte 16:49
24.393 +1,27%

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 59,45 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 59,45 dollari per barile alle 15:40.
