Milano 13:25
43.849 +2,17%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:25
9.779 +1,00%
Francoforte 13:25
24.007 +1,85%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 7/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il maggiore indice americano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.813,7. Primo supporto visto a 6.682,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6.635,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
