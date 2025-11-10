Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 7/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il maggiore indice americano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.813,7. Primo supporto visto a 6.682,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6.635,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)