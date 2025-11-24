Milano 13:51
42.309 -0,83%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:51
9.564 +0,26%
Francoforte 13:51
23.226 +0,58%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre

Seduta vivace per il maggiore indice americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,98%.

Il quadro tecnico dell'S&P 500 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 6.537 con tetto rappresentato dall'area 6.670,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 6.471,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```