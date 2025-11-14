Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Chiusura in profondo rosso per il maggiore indice americano, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,66%.
Analizzando lo scenario dell'S&P 500 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6.693,9. Prima resistenza a 6.816. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6.650,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)