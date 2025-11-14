Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 13/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Chiusura in profondo rosso per il maggiore indice americano, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,66%.

Analizzando lo scenario dell'S&P 500 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6.693,9. Prima resistenza a 6.816. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6.650,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```