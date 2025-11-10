BPER alla 42ª Assemblea Nazionale ANCI

BPER

(Teleborsa) -(ANCI), il principale appuntamento nazionale dedicato a sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni per discutere le sfide e le prospettive dei Comuni, in programma a BolognaFiere dal 12 al 14 novembre 2025. Il tema di quest’anno, “Insieme per il bene comune”, trova piena sintonia con gli obiettivi di BPER Bene Comune, l’insieme di iniziative, servizi e progetti che la Banca dedica al Terzo Settore, alla Pubblica Amministrazione e all’economia sociale.si legge nella nota - sarà presente con uno stand dedicato a BPER Bene Comune e in particolare all’iniziativa BPER Civic Hub, il nuovo spazio digitale gratuito volto a diffondere competenze e buone pratiche di collaborazione tra settore pubblico e privato sociale. L’Hub, infatti, è stato ideato da BPER proprio per favorire la crescita di una cultura condivisa sui temi della co-programmazione, co-progettazione e amministrazione condivisa.Bene Comune nell’autunno 2024. Creare alleanze e reti, far evolvere il rapporto con la Pubblica Amministrazione, creare competenze innovative sono alcuni tra i principali temi emersi. Evidenze che stanno ispirando il tratto distintivo con il quale BPER Bene Comune intende porsi sui territori e nelle comunità locali, basato su una logica co-progettativa e collaborativa, nella convinzione dell’importanza di agire un ruolo attivo per la promozione del bene comune” – commentaResponsabile di BPER Bene Comune.sarà il workshop promosso in collaborazione con ANCI Emilia-Romagna, “Competenze ed alleanze per l’amministrazione condivisa: banca, enti locali e Terzo Settore per lo sviluppo di ecosistemi territoriali”, che si terrà giovedì 13 novembre dalle ore 12 alle 13.30 nella Sala Filippo Brunelleschi.Con la partecipazione all’Assemblea Nazionale ANCI,