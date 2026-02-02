Piazza Affari: brillante l'andamento di BPER Banca

istituto di credito emiliano

(Teleborsa) - Bene l', con un rialzo dell'1,90%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo dellasottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,22 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 11,81. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,62.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)