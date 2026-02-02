Milano 14:01
Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di BPER Banca
(Teleborsa) - Bene l'istituto di credito emiliano, con un rialzo dell'1,90%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BPER Banca rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo della Banca emiliana sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,22 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 11,81. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,62.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
