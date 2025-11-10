Francoforte: balza in avanti Hannover Rueck

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo
, che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hannover Rueck
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle assicurazioni
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di Hannover Rueck
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 251,5 Euro. Prima resistenza a 256,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 249,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)