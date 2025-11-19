Milano 15:18
42.807 -0,07%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:18
9.532 -0,21%
Francoforte 15:18
23.299 +0,51%

Francoforte: balza in avanti Qiagen

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Qiagen
Balza in avanti il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.
Condividi
```