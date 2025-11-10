Francoforte: scambi al rialzo per Lufthansa

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia aerea tedesca
, che avanza bene del 3,55%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lufthansa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il vettore aereo tedesco
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di Lufthansa
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,433 Euro. Prima resistenza a 7,591. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,335.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)