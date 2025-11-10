Milano 13:33
43.851 +2,18%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:33
9.780 +1,00%
Francoforte 13:33
24.000 +1,83%

Francoforte: scambi al rialzo per Lufthansa

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Francoforte: scambi al rialzo per Lufthansa
Scambia in profit la compagnia aerea tedesca, che lievita del 3,55%.
Condividi
```