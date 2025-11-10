Francoforte: scambi in positivo per Kion

Kion

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,19% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 63,5 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 62,35. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 61,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)