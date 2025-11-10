Gas, indice IGI in rialzo a 32,34 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell’indiceper il 10 novembre è pari arispetto al 9 novembre quando si era attestato a 31,86 euro/MWh.L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.