Gas, indice IGI in rialzo a 32,34 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI - Italian Gas Index per il 10 novembre è pari a 32,34 euro/MWh, in rialzo rispetto al 9 novembre quando si era attestato a 31,86 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

(Foto: henadzipechan | 123RF)
