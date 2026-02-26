Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

GOLD del 25/02/2026

Finanza
GOLD del 25/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Piccolo spunto rialzista per il metallo giallo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,41%.

L'esame di breve periodo dell'oro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5.229,1 e primo supporto individuato a 5.099,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5.358,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
