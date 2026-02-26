GOLD del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio
Piccolo spunto rialzista per il metallo giallo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,41%.
L'esame di breve periodo dell'oro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5.229,1 e primo supporto individuato a 5.099,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5.358,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)