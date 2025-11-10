Milano 17:35
New York: giornata depressa per Charter Communications

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la società di servizi di comunicazione a banda larga, che passa di mano con un calo del 2,46%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Charter Communications, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Charter Communications mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 211,1 USD con area di resistenza individuata a quota 219,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 207,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
