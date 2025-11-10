New York: giornata depressa per Charter Communications

(Teleborsa) - Sottotono la società di servizi di comunicazione a banda larga
, che passa di mano con un calo del 2,46%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Charter Communications
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Charter Communications
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 211,1 USD con area di resistenza individuata a quota 219,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 207,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)