Milano
17:35
42.651
-0,44%
Nasdaq
17:42
24.597
+0,38%
Dow Jones
17:42
45.949
-0,31%
Londra
17:35
9.507
-0,47%
Francoforte
17:35
23.163
-0,08%
Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 17.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata depressa per MicroStrategy Incorporated
New York: giornata depressa per MicroStrategy Incorporated
Migliori e peggiori
,
In breve
19 novembre 2025 - 16.10
Seduta in ribasso per l'
azienda di analisi e business intelligence
, che mostra un decremento del 3,54%.
Condividi
Leggi anche
New York: MicroStrategy Incorporated in forte calo
New York: perdite consistenti per MicroStrategy Incorporated
Pesante sul mercato di New York MicroStrategy Incorporated
New York: andamento negativo per MicroStrategy Incorporated
Titoli e Indici
Strategy
-9,09%
Altre notizie
New York: MicroStrategy Incorporated, quotazioni alle stelle
MicroStrategy Incorporated, quotazioni in calo a New York
Perde MicroStrategy Incorporated sul mercato di New York
New York: scambi negativi per MicroStrategy Incorporated
New York: si concentrano le vendite su MicroStrategy Incorporated
MicroStrategy Incorporated in discesa a New York
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto