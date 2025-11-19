New York: scambi negativi per Charter Communications

(Teleborsa) - Pressione sulla società di servizi di comunicazione a banda larga
, che tratta con una perdita del 2,71%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Charter Communications
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Charter Communications
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 192,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 199,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 189,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)