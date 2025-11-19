Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 19:51
24.553 +0,20%
Dow Jones 19:51
46.077 -0,03%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: scambi negativi per Charter Communications

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società di servizi di comunicazione a banda larga, che tratta con una perdita del 2,71%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Charter Communications, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Charter Communications segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 192,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 199,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 189,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
